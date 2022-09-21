Смелый шаг: Михалкова после слухов о беременности на публике бесстыдно распахнула одежду (горячее фото)

О личной жизни экс-звезды «Уральских пельменей» Юлии Михалковой публике можно только догадываться. Довольно активная в социальных сетях артистка не любит показывать, с кем она имеет отношения.

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Вместе с тем в Сети упорно ходят ничем не подтвержденные слухи о том, что ее избранник — богатый политик средних лет. А теперь она якобы даже вынашивает от него ребенка.

На многих последних фото в интернете Юлия Михалкова действительно выглядит чуть пополневшей. А на последнем кадре в Telegram знаменитость и вовсе распахнула жакет и показала живот, будто намеренно демонстрируя народу свое реальное состояние.