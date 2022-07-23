«Смелый парень – далеко пойдет»: Рудковская высказалась о Шамане

Как отметила Рудковская, Шаман прислал ей клип. Она решила его поддержать и выставить на своей страничке. Шаман поблагодарил Рудковскую и сказал: «Я вообще никого об этом не прошу, зная, что песня острая, а ты единственная мне сама предложила!»

«Офигеть, я в шоке. Спасибо. Смелый парень - далеко пойдет! Попомните мои слова!», - заметила Яна Рудковская.

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Напомним, что Ярослав Шаман - российский певец, музыкант, автор музыки и своих песен. За плечами артиста три музыкальных образования, включая РАМ им. Гнесиных, более тысячи концертов и многолетний опыт сценической деятельности.