Смело покупайте! Какой кофе Росконтроль назвал самым лучшим и настоящим

В Росконтроле проверили несколько сотен марок растворимого кофе, которые есть на прилавках магазинов, и назвали самые лучшие и настоящие.
Так, лучшим из сублимированных вариантов кофе был признан Jardin. Внутри пачки эксперты не нашли ни антибиотиков, ни пестицидов, ни других вредных веществ. Кроме того, сорт совпал с тем, что указан на упаковке – арабика. Также в числе лучших марок - Jacobs Monarch, Today, Nescafe Classic и Tchibo Exclusive. В Росконтроле сказали, что такая продукция смело рекомендована к покупке. Об этом сообщает PRIMPRESS.
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