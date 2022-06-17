Смело! Анна Нетребко в белом кроп-топе и летящей юбке оттенка лазури прогулялась по пригороду Вены

Звезда мировой оперной сцены Анна Нетребко наслаждается прекрасными летними днями, которые проводит в Европе.
В столице Австрии Вене у Анны Нетребко есть собственная роскошная квартира, где она сейчас и живет с сыном Тьяго и мужем Юсифом Эйвазовым.
Звездное семейство проводит много времени на прогулках, во время которых Анна Нетребко демонстрирует образы один ярче другого.
На этот раз на прогулку в парк, находящийся в пригороде Вены, Анна Нетребко облачилась в нестандартный для себя наряд.
На фото, которым Анна Нетребко поделилась в микроблоге, она предстала в белом кроп-топе и юбке из полупрозрачной ткани оттенка лазури.
Выглядела звезда, как всегда, лучезарно и излучала позитив.
«Смех продлевает жизнь. Смейтесь чаще», — подписала кадр Анна Нетребко.
Анна Нетребко на прогулке в парке. Фото: соцсети