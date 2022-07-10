«Смелая!»: Михалкова не смогла скрыть красоту ног, примерив короткие шорты

За жизнью актрисы Юлии Михалковой наблюдают миллионы фанатов. Довольно часто она их радует откровенными снимками. На этот раз 38-летняя звезда поделилась кадром, на котором позировала в микрошортиках, блеснув красотой ног.
Юлия Михалкова. Фото: соцсети
«Смелая! Вау! Прекрасна! Вы такая красивая!», - писали пользователи Сети.
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Напомним, небывалую популярность Юлия Михалкова получила благодаря шоу «Уральские пельмени». Проект она покинула в 2019 году. По слухам, знаменитость не устраивал размер гонораров.