«Служит костылем для 84-летнего мужа»: Миро пожалела Высоцкую

Лена Миро не смогла отмолчаться, услышав высказывание Андрея Кончаловского о браке с Юлией Высоцкой. Блогершу зацепило заявление режиссера о том, что актрисе «повезло» встретить его уже немолодым человеком.

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Миро высмеяла слова Кончаловского на своем сайте lena-miro.ru и пожалела Высоцкую, которая, по ее мнению, в 48 лет «живет жизнью старого человека».

«Она служит то ли опорой, то ли костылем для 84-летнего мужа. Интересно, а своей дочери Кончаловский пожелал бы такого везения?» — написала Лена.

Напомним, Высоцкая и Кончаловский счастливы в официальных отношениях с 1998 года. Для актрисы брак стал вторым, а для режиссера — пятым.

В 2019 году пара обвенчалась. Обряд прошел в Троицком соборе Пскова.