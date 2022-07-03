Слухи развеяны: Галкин предъявил видеодоказательство, что Пугачева не бросила его

В Сети прокатились слухи, что Алла Пугачева оставила своего мужа Максима Галкина и улетела в Юрмалу. Юморист внимательно следит за новостями со своей родины, отреагировал на них он и в этот раз.

В личном блоге артист выставил видеоролик, на котором запечатлелся сам у линии Балтийского моря и показал, что его супруга Алла Пугачева прогуливается вместе с ним.

Отметим, что в Латвии у Максима Галкина запланированы концерты, так что его появление здесь вполне логично.