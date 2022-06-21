Слухи не зря ходили? Выяснилось, что у Брежневой и Меладзе в собственности разное жилье в России

Похоже, что слухи о раздельном проживании Веры Брежневой и Константина Меладзе имели под собой зерно. Super.ru выяснил, что у мужа и жены в собственности в Москве было разное жилье.

Константин Меладзе жил в 19 километрах от МКАД по Новой Риге в коттеджном поселке «Миллениум Парк». Дом за 300 миллионов площадью 480 «квадратов» композитор купил еще в 2013 году. К особняку также прилагается внушительный участок в 35 соток.

Однако год назад его жена Вера Брежнева приобрела для себя квартиру за 50 миллионов рублей в клубном доме премиум-класса «Резиденция МОНЭ». Она, конечно, поменьше домика Меладзе, но тоже немаленькая — 70 квадратных метров.

Источник: Super.ru.

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