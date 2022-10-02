Случай в гримерке: Наджиев вспомнил слова Моисеева о мужчинах нетрадиционной ориентации

2 октября на Троекуровском кладбище проходит церемония прощания и похороны с Борисом Моисеевым. Заслуженный артист умер 27 сентября в своей квартире после третьего инсульта.

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Корреспондент Teleprogramma.pro сообщил, что проводить в последний путь друга пришли музыканты Алена Апина, Лолита Милявская, Сергей Пенкин и Игорь Наджиев.

Наджиев вспомнил, что Моисеев был большим шутником и не стеснялся в том числе говорить о людях нетрадиционной ориентации.

«Как-то мы собрались в гримерке. Газманов, куча народа. И тут Моисеев говорит: «И представляете, этот пидорас...» В этот момент в гримерке зависла пауза. «По жизни...» - решил далее уточнить он. Сам Моисеев был по жизни веселым, добрым, прекрасным с большим чувством юмора», - рассказал интересный случай о безвременно ушедшем Наджиев.