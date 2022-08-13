Сложно узнать: Нюша в юбке из денима и без макияжа устроила танцы на Мальдивах

Нюшауже больше 15 лет выступает на сцене. Она смогла покорить публику, когда была еще совсем юной. Певица много гастролировала и стала суперзвездой.
Теперь она больше времени уделяет семье. Артистка недавно отметила годовщину со дня свадьбы с Игорем Сивовым. У пары подрастают дети: дочка Серафима-Симба и сын Саффрон.
Недавно Нюша побывала в Москве. Она вернулась на сцену после декрета. Однако устраивать гастроли певица не стала. Она предпочла устроить еще одно путешествие с мужем и детьми. Сначала артистка провела время на Бали, где предпочла вести достаточно уединенный образ жизни. А теперь она отдыхает на Мальдивах.
На этот раз Нюша изредка делится кадрами с малышами. Сивов взял с собой и сыновей от прошлых отношений. Они не только загорает с супругой, но и устраивают встречи, на которых занимаются различными практиками. Игорь заснял, как певица в юбке из денима и кремовом кардигане танцует с другими девушка. При этом она распустила волосы и отказалась от макияжа.
Потом Нюша поделилась новым селфи, на котором показала себя без прикрас. Поклонники признались, что с трудом узнали артистку. Многие отметили, что раньше она больше ухаживала за собой. Другие сожалеют, что певица не выпускает новых песен.
«Это Нюша? Просто абориген», «Без макияжа вообще другая», «А можно вы снова будете петь? Пусть Блиновская танцует», «Словно похудели», «Нюша уже не так», — стали писать подписчики.
Нюша. Фото: соцсети звезды