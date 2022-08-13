Сложно узнать: Нюша в юбке из денима и без макияжа устроила танцы на Мальдивах

Нюшауже больше 15 лет выступает на сцене. Она смогла покорить публику, когда была еще совсем юной. Певица много гастролировала и стала суперзвездой.

Теперь она больше времени уделяет семье. Артистка недавно отметила годовщину со дня свадьбы с Игорем Сивовым. У пары подрастают дети: дочка Серафима-Симба и сын Саффрон.