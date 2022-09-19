«Сложно было переносить беременность, потом роды»: Мельникова из «Папиных дочек» — о своих детях от Смольянинова

Актриса призналась, что не советовалась с родителями там, где речь заходила о ее детях.

Дарья Мельникова. Фото: личный архив

Дарья Мельникова в воспитании детей старается полагаться исключительно на собственную интуицию. При этом себя актриса из ситкома «Папины дочки» называет работающей мамой. И ей сложно следить за уютом в доме. С отцом своих сыновей Даша успела разойтись. При этом, Артур Смольянинов присутствует в жизни мальчиков.

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«Сложно абсолютно все, хоть в этом и есть огромное счастье. Сложно было переносить беременность, потом роды, сложно дается воспитание, кормление, сложно не спать, нести ответственность за детей.

Дети — мои самые главные учителя, и слава богу, что они есть. Что-то новое они привнесли в мою жизнь, чего-то я оказалась лишена — это нормальный процесс», — приводит tele.ru слова Дарьи Мельниковой.

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