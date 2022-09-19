«Сложно было переносить беременность, потом роды»: Мельникова из «Папиных дочек» — о своих детях от Смольянинова

Дарья Мельникова в воспитании детей старается полагаться исключительно на собственную интуицию. При этом себя актриса из ситкома «Папины дочки» называет работающей мамой. И ей сложно следить за уютом в доме. С отцом своих сыновей Даша успела разойтись. При этом, Артур Смольянинов присутствует в жизни мальчиков.

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