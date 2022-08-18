«Слово «звезда» ненавижу. У него рифма нехорошая»: Кузнецов вспомнил встречу с Шатуновым

Композитор Сергей Кузнецов в интервью на Ютуб-канале «Чернильное небо» заявил, что все права на песни «Ласкового мая» принадлежат ему. Также он вспомнил, как делал из музыканта Юрия Шатунова звезду.
«Вы сами понимаете, что у Юры был необычный голос. У него такая фишка. Сигареты повлияли на его легкую хрипоту. Мне сразу понравился его вокал. Я ему сразу сказал, что хочет он или нет, но ему придется стать звездой. Хотя слово «звезда» ненавижу. У него рифма нехорошая».
Как отметил Кузнецов, он сразу почувствовал, что Шатунов станет известным, а потом в их жизни появился продюсер Андрей Разин. «Он приехал и показал поддельные документы из Министерства культуры. Он со мной поговорил и предложил поехать в Москву и с ним поработать. В Москве у нас было по семь концертов в день», — заметил Кузнецов.
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Напомним, что группа «Ласковый май» была неимоверно популярна в конце восьмидесятых годов. В какой-то момент по стране одновременно разъезжали 67 музыкальных коллективов.