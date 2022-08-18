«Слово «звезда» ненавижу. У него рифма нехорошая»: Кузнецов вспомнил встречу с Шатуновым

Как отметил Кузнецов, он сразу почувствовал, что Шатунов станет известным, а потом в их жизни появился продюсер Андрей Разин. «Он приехал и показал поддельные документы из Министерства культуры. Он со мной поговорил и предложил поехать в Москву и с ним поработать. В Москве у нас было по семь концертов в день», — заметил Кузнецов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, что группа «Ласковый май» была неимоверно популярна в конце восьмидесятых годов. В какой-то момент по стране одновременно разъезжали 67 музыкальных коллективов.