«Словно юбку забыла»: Ольга Бузова в гламурном платье на запах засветила свои прелести на съемках в Минске

На этот раз телеведущая выложила видео, на котором похвасталась монохромным образом. Ольга стала дефилировать в платье-рубашке на запах неонового цвета. Короткий наряд позволил ей оголить бедра. Она дополнила лук босоножками на платформе. Артистка едва прикрыла свои прелести. Она постаралась замаскировать выпирающий живот, за который ранее звезду раскритиковали.

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