«Словно юбку забыла»: Ольга Бузова в гламурном платье на запах засветила свои прелести на съемках в Минске

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она уже много лет работает на ТВ. Скандальное шоу «Дом-2» артистка предпочла покинуть.
Теперь она ведет новые проекты: «Звездная кухня», «Звезды в Африке». Примечательно, что Ольга всегда много внимания уделяет своим нарядам. Она не боится быть броской.
На днях Бузова уехала в Минск. Она снова стала членом жюри в шоу «Фактор.BY». Телеведущая с утра до ночи находится в студии, где пока снимают кастинги. Если в первый день она щегольнула в пудровом платье с корсетом, то на следующий день артистка не нашла сил, чтобы запечатлеть новый лук. Однако она показала свою гримерку и призналась, что снова лакомится драниками.
На этот раз телеведущая выложила видео, на котором похвасталась монохромным образом. Ольга стала дефилировать в платье-рубашке на запах неонового цвета. Короткий наряд позволил ей оголить бедра. Она дополнила лук босоножками на платформе. Артистка едва прикрыла свои прелести. Она постаралась замаскировать выпирающий живот, за который ранее звезду раскритиковали.
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«Гламурная! Живу своей жизнью», – заявила Ольга.
Поклонники восхитились броским образом. Но многие посчитали, что наряд не по размеру артистке. «Прям такая красоточка, очень идет тебе», «Шикарный цвет, я прям на нем сейчас помешана», «Оу, это платье Love Republic? Хотела себе, но если не в шоу, то для жизни прозрачное», «Классное платье, очень идет», «Опять все видно», «Словно юбку забыла», — стали писать подписчики.