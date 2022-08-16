«Словно султанша дочка Сулеймана»: Бергюзар Корель посадила на коленки малютку Лейлу, показав ее волнистую головушку

Халит Эргенч, по слухам, собирался обосноваться в Европе. Вместе с семьей актер из турецкого сериала «Великолепный век» провел в Великобритании несколько месяцев. Однако потом вместе с женой Бергюзар Корель и детьми, которых у пары трое — сыновья Али и Хан, а также дочка Лейла, вернулся в Турцию. На личной страничке в микроблоге жена «султана Сулеймана» поделилась редким свежим снимком с дочкой, посадив малышку на коленки.