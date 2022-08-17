«Словно султан со своим шехзаде»: Бурак Озчивит запечатлелся с перепачканным в шоколаде сыном Караном

Между Бураком Озчивитом и его женой Фахрийе Эвджен, как писали в таблоидах, не все так гладко. Якобы актер из турецкого сериала «Основание Осман» приревновал возлюбленную к ее партнеру по историческому проекту «Альпарслан».

Эти слухи подогрела и сама Фахрийе, которая отказалась сниматься в продолжении сериала, сославшись на то, что ей нужно уделить больше времени семье. А потом поклонники разузнали, что жена Бурака Озчивит скоро станет мамой во второй раз. Поговаривают, что у пары родится еще один ребенок. Тут уж, конечно, не до съемок.