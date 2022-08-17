«Словно султан со своим шехзаде»: Бурак Озчивит запечатлелся с перепачканным в шоколаде сыном Караном

Между Бураком Озчивитом и его женой Фахрийе Эвджен, как писали в таблоидах, не все так гладко. Якобы актер из турецкого сериала «Основание Осман» приревновал возлюбленную к ее партнеру по историческому проекту «Альпарслан».
Эти слухи подогрела и сама Фахрийе, которая отказалась сниматься в продолжении сериала, сославшись на то, что ей нужно уделить больше времени семье. А потом поклонники разузнали, что жена Бурака Озчивит скоро станет мамой во второй раз. Поговаривают, что у пары родится еще один ребенок. Тут уж, конечно, не до съемок.
Бурак Озчивит с сыном Караном. Фото: личный архив
Сам Бурак Озчивит попросил поклонников не придумывать о них небылицы, заявив, что они с Фахрийе очень счастливы. Кроме того, актер из «Великолепного века» то и дело балует фанатов снимками с подросшим сыном Караном. На фото с отцом малыш предстал с перепачканным в шоколаде личиком. Похоже, пока мамы Фахрийе нет рядом, Озчивит позволяет сынишке полакомиться вкусненьким.
«Словно султан со своим шехзаде», «А где Фахрийе?», «Она точно беременная! Стала реже мелькать на снимках», «Не первая же беременность, зачем прятаться?», «Сынишка у них такой славный, теперь надо малютку-дочку», — стали писать фолловеры.