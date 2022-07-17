Словно сбросила 20 лет! Лайма Вайкуле с элегантным каре красиво сплясала для миллионера

Лайма Вайкуле одномоментно разбила все слухи о своем состоянии, появившись в Монако похорошевшей и словно помолодевшей.

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Кадрами с латвийской певицей поделилась Виктория Боня, которая была приглашена на закрытую вечеринку миллионера по имени Арно. Экс-участница «Дома-2» не скрыла своего восторга, когда увидела Лайму Вайкуле в ее роскошном кремовом костюме с юбкой-брюками и элегантным каре.

«А кто тут у нас выступает! Красотка», - написала Боня в Сети.

Лайма Вайкуле не только пела для публики вживую, но и танцевала в своей фирменной манере.