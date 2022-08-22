Словно рясу натянула: Пугачева в черном наряде в пол, спрятав волосы под капюшоном, вышла в свет без детей и мужа

Волосы Алла Пугачева спрятала, натянув на голову капюшон от своего необычного платья. Судя по всему, Алла Пугачева хотела остаться незамеченной, надев неброский наряд и спрятавшись в капюшон.

Но Примадонне это не удалось, ее, конечно же, узнали, сфотографировали и выложили фото в Сеть.