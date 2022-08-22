Словно рясу натянула: Пугачева в черном наряде в пол, спрятав волосы под капюшоном, вышла в свет без детей и мужа

В Сети появилось необычное фото Аллы Пугачевой, на котором она запечатлена в Риге.
Накануне в столице Латвии состоялась премьера фильма режиссера Кирилла Серебрянникова «Жена Чайковского».
На публике Алла Пугачева предстала в странном наряде. Примадонна облачилась в платье, которое напоминает рясу католических монахов.
Волосы Алла Пугачева спрятала, натянув на голову капюшон от своего необычного платья. Судя по всему, Алла Пугачева хотела остаться незамеченной, надев неброский наряд и спрятавшись в капюшон.
Но Примадонне это не удалось, ее, конечно же, узнали, сфотографировали и выложили фото в Сеть.
Алла Пугачева в наряде, напоминающем рясу. Фото: соцсети
Интересно, что на этот раз Алла Пугачева предстала на публике в одиночестве. Максим Галкин не смог сопровождать жену, так как находится на гастролях в Польше. А Гарри и Лиза, вероятно, остались с няней. Фильм Кирилла Серебрянникова явно не рассчитан на детскую аудиторию.
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