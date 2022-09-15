Словно разница в 12 лет: Кристина Асмус ужаснула поклонников, показав себя с макияжем и без

«Разница между этими фото 12 часов, а не 12 лет! Я, конечно же, за второй, естественный вариант, но подозреваю, что вы за первый.

На голове у меня афрокудри, плели мне их 10 часов. Афрокудри бывают любого цвета и волнЫ. На самом деле крутая штука и смотрится иногда суперъестественно. Но! Нам нужен был кич и перебор. Для роли в проекте «Райцентр».

Также мы нарастили ногти, ресницы и сделали ламинирование бровей. Я вообще обожаю эксперименты для съемок. Мне неважно, какой цвет волос хотят, какой вес и т.д. А парики терпеть не могу, это всегда очень видно, а на крутые и дорогие у кино всегда нет денег.

Единственная проблема в переменах — что не можешь сниматься в параллель нигде. Хотя я и не приветствую это и обычно отказываюсь от нескольких ролей в пользу одной, чтобы не приходилось на гриме спрашивать: «Что мы снимаем? Какая серия? А проект?» А такое бывает у актеров, поверьте», — поделилась звезда.