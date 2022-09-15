Словно разница в 12 лет: Кристина Асмус ужаснула поклонников, показав себя с макияжем и без

Кристина Асмус уже давно снимается в кино. Она не скрывает, что славу ей принес сериал «Интерны». Однако потом актриса стала все чаще сниматься в откровенных сценах.
Много шума в обществе было из-за фильма «Текст», в котором она снялась. А потом артистка развелась с Гариком Харламовым, чем снова привлекла к себе внимание.
В последнее время Кристина редко делится новостями из жизни, хотя ей грозит суд. А 1 сентября актриса вместе с бывшим мужем отвела дочку в школу. Тогда она многих поразила своим смелым нарядом и странной объемной прической. Как оказалось, Асмус преобразилась для роли, поэтому некоторое время ходила с непривычной прической.
Примечательно, что Асмус 15 сентября выложила честные фото. Сначала она показала, как выглядит без макияжа и укладки. А потом актриса преобразилась, Ей наклеили ресницы, сделали ламинирование бровей, а изюминкой образа стали пышные кудри. А вот в обычной жизни Кристина редко красится и не наращивает ресницы.
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Кристина Асмус. Фото: соцсети звезды
«Разница между этими фото 12 часов, а не 12 лет! Я, конечно же, за второй, естественный вариант, но подозреваю, что вы за первый.
На голове у меня афрокудри, плели мне их 10 часов. Афрокудри бывают любого цвета и волнЫ. На самом деле крутая штука и смотрится иногда суперъестественно. Но! Нам нужен был кич и перебор. Для роли в проекте «Райцентр».
Также мы нарастили ногти, ресницы и сделали ламинирование бровей. Я вообще обожаю эксперименты для съемок. Мне неважно, какой цвет волос хотят, какой вес и т.д. А парики терпеть не могу, это всегда очень видно, а на крутые и дорогие у кино всегда нет денег.
Единственная проблема в переменах — что не можешь сниматься в параллель нигде. Хотя я и не приветствую это и обычно отказываюсь от нескольких ролей в пользу одной, чтобы не приходилось на гриме спрашивать: «Что мы снимаем? Какая серия? А проект?» А такое бывает у актеров, поверьте», — поделилась звезда.
Кристина Асмус. Фото: соцсети звезды
Многих ужаснуло то, как выглядит артистка. Поклонники решили, что без макияжа она смотрелась моложе. «Такая мадам Брошкина», «Сразу возраст возрос», «Ну, я без макияжа вас бы не узнала, а с ним тем более», «Эта прическа — кошмар», «Жуть, Кристина», — стали писать подписчики.