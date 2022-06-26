Словно принц из сказки: как покойный Юра Шатунов выглядел в гробу

Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался 23 июня, 26 июня состоялась церемония прощания с ним.
Юрий Шатунов

Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press

В это воскресенье, 26 июня, в траурном зале Троекуровского кладбища столицы состоялось прощание с исполнителем хита «Белые розы» Юрием Шатуновым.

48-летний солист культовой группы «Ласковый май» скоропостижно скончался  23 июня на руках у врачей. Причиной смерти Юрия Шатунова стал обширный инфаркт миокарда.

На прощание с Юрием Шатуновым пришли тысячи его поклонников. Гроб с телом певца утопал в белых розах.

В гробу Юрий Шатунов лежал, словно принц из сказки, - молодой и красивый. Только уголки губ были скорбно опущены вниз.

 

Покойный Юрий Шатунов. Фото: Иван Макеев/ «Комсомольская правда»

Толпа желающих проститься с Юрием Шатуновым растянулась на пару километров. Были слышны рыдания самых преданных фанаток безвременно ушедшего из жизни певца. 

На прощании присутствовал пятнадцатилетний сын Юрия Шатунова, а вот супруга не смогла приехать - женщина в эти дни чувствует себя очень плохо.

По материалам kp.ru.

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