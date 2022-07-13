Словно подружки-сверстницы: Анджелина Джоли привезла дочку Шайло на концерт Måneskin в Рим - фото

Анджелина Джоли в свои 47 лет вполне могла бы сойти за подружку-сверстницу повзрослевшей дочери Шайло. Голливудская актриса привезла наследницу в Рим на концерт Måneskin.
Папарацци тут же заполучили свежие кадры, на которых звездная мама вместе с дочерью-подростком позировали на трибунах. Окружающие старательно делали вид, будто не замечают то, что рядом с ними голливудская дива.
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Анджелина Джоли с дочкой Шайло в Риме на концерте Måneskin. Фото: Global Look Press
На концерте Анджелина Джоли вела себя с дочкой Шайло так, словно они не мама с дочкой, а скорее подружки. Актриса улыбалась, о чем-то шепталась с наследницей, явно обсуждая музыкальную группу и хиты. Сама Шайло светилась от счастья, оказавшись в Риме.
Анджелина Джоли с дочкой Шайло. Фото: Global Look Press
Для выхода в свет экс-жена Брэда Питта выбрала образ из черной рубашки и брюк в тон. 16-летняя дочка Анджелины Джоли последовала примеру своей звездной мамы. Поклонники актрисы заметили, что с возрастом Шайло становится все больше похожа на Джоли.