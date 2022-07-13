Словно подружки-сверстницы: Анджелина Джоли привезла дочку Шайло на концерт Måneskin в Рим - фото

Анджелина Джоли в свои 47 лет вполне могла бы сойти за подружку-сверстницу повзрослевшей дочери Шайло. Голливудская актриса привезла наследницу в Рим на концерт Måneskin.

Папарацци тут же заполучили свежие кадры, на которых звездная мама вместе с дочерью-подростком позировали на трибунах. Окружающие старательно делали вид, будто не замечают то, что рядом с ними голливудская дива.

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