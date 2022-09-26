Словно невеста: Каролина Севастьянова подчеркнула загар белоснежным комплектом с кружевами

Гимнастка всегда старается быть в центре внимания.
Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

27-летняя олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова отдыхает в Монако и даже на пляже стремится быть всегда в центре внимания. На этот раз длинноногая красавица нарядилась в белоснежный комплект, состоящий из монокини на одно плечо и кружевной накидки, и позировала для соцсетей, вальяжно раскинувшись в кресле.

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Подписчики пришли в восторг при виде нового снимка Севастьяновой. Кто-то даже сравнил ее с невестой в этом белом облачении.

«Какая роскошь и красота», «Красиво!», «Огонь», «Красивые ножки», «Словно невеста!», Очень восхитительная леди», — стали писать люди в комментариях.

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

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