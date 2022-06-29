«Словно молодой Андрюша Жданов»: Такшина показала высокого и стройного сына от Антипенко

На днях парнишка отметил свой день рождения. Старшему сыну актрисы исполнилось 15 лет. У него есть братик Федор, ему 12 лет.

«Моя любовь, 15 лет! Пятнадцать!! С днем рождения тебя! Будь счастлив всегда!! Люблю бесконечно!» — отметила Такшина, поделившись теплым снимком с сыном-именинником.

Такшина обнимала юношу за плечи, прижавшись к нему с материнской лаской. Кстати, Иван уже обогнал свою маму по росту. Похоже, что юноша будет таким же высоким как и Григорий Антипенко.

«Словно молодой Андрюша Жданов», «Какой у вас замечательный парень вырос», «Классные! И мама, и сын», «Ванька просто супер! Рослый какой», «В отца пошел, все девчонки будут его», «Мамин сын! Сразу видно», «Парня надо в театральный», — пишут фолловеры.

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