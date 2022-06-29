«Словно молодой Андрюша Жданов»: Такшина показала высокого и стройного сына от Антипенко

На личной страничке микроблога Юлия Такшина поделилась редким снимком, на котором она позировала в театре со своим старшим сыном.
Сначала многие поклонники подумали, что актриса предстала с кавалером, однако сама Юлия дала понять в комментариях, что это ее сын-подросток. Паренек заметно подрос, окреп и возмужал. Сразу видна порода Григория Антипенко. Юноша точная копия своего отца: рост, ширина плеч, харизма и обаяние. Сын актрисы растет сердцеедом.
Юлия Такшина с сыном Иваном. Фото: личный архив
На днях парнишка отметил свой день рождения. Старшему сыну актрисы исполнилось 15 лет. У него есть братик Федор, ему 12 лет.
«Моя любовь, 15 лет! Пятнадцать!! С днем рождения тебя! Будь счастлив всегда!! Люблю бесконечно!» — отметила Такшина, поделившись теплым снимком с сыном-именинником.
Такшина обнимала юношу за плечи, прижавшись к нему с материнской лаской. Кстати, Иван уже обогнал свою маму по росту. Похоже, что юноша будет таким же высоким как и Григорий Антипенко.
«Словно молодой Андрюша Жданов», «Какой у вас замечательный парень вырос», «Классные! И мама, и сын», «Ванька просто супер! Рослый какой», «В отца пошел, все девчонки будут его», «Мамин сын! Сразу видно», «Парня надо в театральный», — пишут фолловеры.
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