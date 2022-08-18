Словно леди из кино: Бородина в кукольном платье с кружевом и ультрамодных очках отметилась на яхте в Турции

Ксения Бородина уже много лет ведет шоу «Дом-2». Примечательно, что на ее глазах участники строили отношения и искали любовь. А вот сама Ксения в прошлом году пережила второй развод. Она рассталась с Курбаном Омаровым, от которого родила дочку Теону. Также у нее растет дочка Маруся от первого брака.
В последнее время Ксения много путешествует. Она предпочитает тратить деньги на поездки за границу, а также на наряды и развлечения. В этом году телеведущая уже привозила дочек в Бодрум, где они провели месяц. Но недавно она снова приехала в Турцию. Каждый день Бородина демонстрирует новые наряды. Она взяла с собой платья и шорты.
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На этот раз она решила нарядиться. Еще на вилле Ксения покрасовалась в кукольном платье с рюшами кораллового цвета. Наряд дополнила сумка-шопер Dior и сланцы Hermes. Она подчеркнула свои длинные и загорелые ноги. А потом телеведущая приехала на роскошную яхту, где проведет целый день. Она поделилась красочными кадрами. Ее лук дополнили ультрамодные очки с толстой белой оправой.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Бородина. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну что за красотка», «Это роскошно», «Все лето отдыхаете! А откуда деньги?», «Сколько нужно зарабатывать, чтобы так жить», «Крутая фигура в 39 лет», — стали писать подписчики.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды