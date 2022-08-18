Словно леди из кино: Бородина в кукольном платье с кружевом и ультрамодных очках отметилась на яхте в Турции

В последнее время Ксения много путешествует. Она предпочитает тратить деньги на поездки за границу, а также на наряды и развлечения. В этом году телеведущая уже привозила дочек в Бодрум, где они провели месяц. Но недавно она снова приехала в Турцию. Каждый день Бородина демонстрирует новые наряды. Она взяла с собой платья и шорты.

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