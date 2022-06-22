Словно кукла: невестка Орбакайте в мини-шортах и поло с принтом pied-de-poule устроила романтический ужин

Никита Пресняков является старшим сыном Кристины Орбакайте. Он пошел по стопам знаменитых родственников и тоже стал певцом.
Также артист играет в театре и иногда соглашается на участие в телевизионных шоу. Во всем его поддерживает жена Алена Краснова. Она строит карьеру модели и порой сопровождает возлюбленного на красных дорожках.
Недавно супруги устроили себе отпуск. Несколько недель они провели в США, где загорали в Майами и веселились в Нью-Йорке. Но Алена старается в Москве не скучать. На днях она щегольнула в баре. А теперь блондинка поделилась кадрами, на которых ужинает с возлюбленным пиццей.
При этом невестка Орбакайте покрасовалась в мини-шортах из денима и поло с принтом pied-de-poule в розовом цвете. Наряд подчеркнул ее стройные и загорелые ноги.
Алена Краснова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились образом жены Преснякова. Многие осыпали ее комплиментами и сравнили со знаменитой куклой Барби.
«Ну до чего хорошенькая», «Какая красотка», «Очаровательная блондинка», «Как вами налюбоваться», «Ох, Алена, какая у вас фигура», «Наряд, словно американская школьница! Мне так нравится», «Ваши образы очень крутые», «Наша Барби», — стали писать подписчики.