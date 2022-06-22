Словно кукла: невестка Орбакайте в мини-шортах и поло с принтом pied-de-poule устроила романтический ужин

Недавно супруги устроили себе отпуск. Несколько недель они провели в США, где загорали в Майами и веселились в Нью-Йорке. Но Алена старается в Москве не скучать. На днях она щегольнула в баре. А теперь блондинка поделилась кадрами, на которых ужинает с возлюбленным пиццей.

При этом невестка Орбакайте покрасовалась в мини-шортах из денима и поло с принтом pied-de-poule в розовом цвете. Наряд подчеркнул ее стройные и загорелые ноги.