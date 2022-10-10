Словно из фильма «Любовь и голуби»: постройневшая Пегова в алом пальто и косынке отправилась на работу

На этот раз Пегова поделилась новым фото из фешенебельного отеля в Санкт-Петербурге. Она покрасовалась в алом двубортном пальто. Наряд подчеркнул ее талию. Лук дополнили ботинками и шелковым платком. Ирина держала в руках сумку-кейс с цветочным узором. Она покрасовалась перед камерой.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».