Словно из фильма «Любовь и голуби»: постройневшая Пегова в алом пальто и косынке отправилась на работу

Актриса принарядилась в русском стиле. Она восхитила многих поклонников.
Ирина Пегова

Ирина Пегова. Фото: Global Look Press

Ирина Пегова является известной актрисой. Многие поклонники знают ее благодаря картинам «Акушерка», «Родные», «Зоя». Она также играет в театре. Артистка любит путешествовать и часто приезжает в родной город Выксу. Не раз она участвовала в телевизионных шоу. Звезда открыла в себе  много талантов.

Обычно Ирина легко перевоплощается. Она недавно сменила цвет волос и стала брюнеткой. Также актриса похудела за минувший год. Она стала чаще носить короткие платья и лосины. Артистка любит облачаться в наряды в стиле ретро.

На этот раз Пегова поделилась новым фото из фешенебельного отеля  в Санкт-Петербурге. Она покрасовалась в алом двубортном пальто. Наряд подчеркнул ее талию. Лук дополнили ботинками и шелковым платком. Ирина держала в руках сумку-кейс с цветочным узором. Она покрасовалась перед камерой. 

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Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды

«На работу, на работу!» – написала звезда.

На этот раз Ирина восхитила поклонников. Многие признались, что ее образ навеял им кадры из фильма «Любовь и голуби». 

«Похудела! Красоточка», «Почти „Любовь и голуби“! Прикольно», «Сейчас похожа на актрису Нину Дорошину», «Сразу даже и не узнать! 80-десятые! Мне нравится!», «Как из фильма „Любовь и голуби“ героиня», «Хороша! Как хороша», «Думала Надька из „Любовь и голуби“», — прокомментировали пост подписчики.

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