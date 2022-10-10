Словно из фильма «Любовь и голуби»: постройневшая Пегова в алом пальто и косынке отправилась на работу

Ирина Пегова является известной актрисой. Многие поклонники знают ее благодаря картинам «Акушерка», «Родные», «Зоя». Она также играет в театре. Артистка любит путешествовать и часто приезжает в родной город Выксу. Не раз она участвовала в телевизионных шоу. Звезда открыла в себе много талантов.
Обычно Ирина легко перевоплощается. Она недавно сменила цвет волос и стала брюнеткой. Также актриса похудела за минувший год. Она стала чаще носить короткие платья и лосины. Артистка любит облачаться в наряды в стиле ретро.
На этот раз Пегова поделилась новым фото из фешенебельного отеля в Санкт-Петербурге. Она покрасовалась в алом двубортном пальто. Наряд подчеркнул ее талию. Лук дополнили ботинками и шелковым платком. Ирина держала в руках сумку-кейс с цветочным узором. Она покрасовалась перед камерой.
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Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды
«На работу, на работу!» – написала звезда.
На этот раз Ирина восхитила поклонников. Многие признались, что ее образ навеял им кадры из фильма «Любовь и голуби».
«Похудела! Красоточка», «Почти „Любовь и голуби“! Прикольно», «Сейчас похожа на актрису Нину Дорошину», «Сразу даже и не узнать! 80-десятые! Мне нравится!», «Как из фильма „Любовь и голуби“ героиня», «Хороша! Как хороша», «Думала Надька из „Любовь и голуби“», — прокомментировали пост подписчики.