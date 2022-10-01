«Словно гусеничка беременная»: Бузова в платье с драпировкой неудачно подчеркнула «раздобревшие» формы

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в России. За ее жизнью следят миллионы поклонников. Она предпочитает развиваться в разных сферах. Артистка снимается в новых передачах, дает концерты. Каждый раз она предстает в новых нарядах. Однако уже несколько месяцев звезда не может вернутся в форму.
Если после «Ледникового периода» Ольгу критиковали за излишнюю худому, то потом она набрала вес. Этой осенью телеведущая проводит время на съемках шоу в Минске. Она то и дело облачается в объемные платья, скрывая изъяны фигуры. Но на этот раз Бузова промахнулась с образом.
На этот раз Ольга предстала в силуэтном леопардовом платье с драпировкой. Она облачилась в тотал лук с хищным принтом. Однако облегающее платье подчеркнуло не только ее бедра, но и живот. лаковый пояс и туфли дополняли аутфит. Артистка спела перед публикой и дала интервью. Бузова не забыла про макияж и укладку.
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Из-за этого наряда Ольгу снова заподозрили в беременности. Многие также сочли образ неудачным.
«Вот это раздобрела», «Словно гусеничка беременная», «Это что за наряд ночной бабочки?», «Оля, ты слишком налегаешь на ужины в ресторанах», «Такая стала пышечка», «Точно не беременная?», «Ощущение, что животик растет», — стали писать подписчики.