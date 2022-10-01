«Словно гусеничка беременная»: Бузова в платье с драпировкой неудачно подчеркнула «раздобревшие» формы

На этот раз Ольга предстала в силуэтном леопардовом платье с драпировкой. Она облачилась в тотал лук с хищным принтом. Однако облегающее платье подчеркнуло не только ее бедра, но и живот. лаковый пояс и туфли дополняли аутфит. Артистка спела перед публикой и дала интервью. Бузова не забыла про макияж и укладку.

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