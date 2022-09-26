«Словно Гагарина с формами»: Клава Кока в алом платье с разрезом от бедра сразила своими прелестями фанатов

На этот раз Клава поделилась кадрами со съемок нового клипа. Она позировала в алом платье-бюстье со струящейся юбкой. Наряд подчеркнул ее декольте и позволил блеснуть другими прелестями фигуры благодаря высокому разрезу от бедра. Кока также сделала укладку в стиле Мэрилин Монро. Образ дополняли длинные серьги.

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