«Словно Гагарина с формами»: Клава Кока в алом платье с разрезом от бедра сразила своими прелестями фанатов

Клава Кока уже больше пяти лет выступает на сцене и успела завоевать любовь публики. Она выпустила несколько хитов, а также пела в дуэте с Александром Реввой. Певица не скрывает, что теперь стала не только знаменитой, но и богатой. Она не жалеет деньги на новые наряды. Также блондинка хвастается дорогостоящими покупками: квартирами, машинами.
Пока Клава лишь свою личную жизнь не смогла устроить. Она признавалась, что с парнями легко находит общий язык. Ко всему прочему, певица со временем стала одеваться более дерзко и женственной. Она не скрывает, что съемка эротического характера для мужского журнала ее раскрепостила.
На этот раз Клава поделилась кадрами со съемок нового клипа. Она позировала в алом платье-бюстье со струящейся юбкой. Наряд подчеркнул ее декольте и позволил блеснуть другими прелестями фигуры благодаря высокому разрезу от бедра. Кока также сделала укладку в стиле Мэрилин Монро. Образ дополняли длинные серьги.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Поклонники осыпали комплиментами Клаву. Многие отметили, что образ в стиле голливудский шик ей к лицу.
«Да ты прекрасна», «Мамма Мия! Как дышать?», «Невероятная», «Словно Гагарина с формами», «Платье производил фурор», «Какая красивая», «Женственность всегда будет в моде», «Это очень красиво», «Лишила дара речи», — прокомментировали пост подписчики.