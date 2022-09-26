Словно беременная: недавно родившая двойню Ефременкова из «Дома-2» потрясла перед камерой огромным животом

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова в минувший четверг, 22 сентября, впервые стала мамой.

На свет появились ее сыновья-близнецы. Сейчас Юлия Ефременкова находится в клинике, а ее и Мондезира новорожденные дети лежат в кювезах.

Молодая мама признается, что счастлива. Лишь немного Юлию Ефременкову расстраивает тот факт, что ее формы все еще не меняются.

Живот Юлии Ефременковой остается огромным, она выглядит, словно находится на внушительном сроке беременности.