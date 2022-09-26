Словно беременная: недавно родившая двойню Ефременкова из «Дома-2» потрясла перед камерой огромным животом

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова в минувший четверг, 22 сентября, впервые стала мамой.
На свет появились ее сыновья-близнецы. Сейчас Юлия Ефременкова находится в клинике, а ее и Мондезира новорожденные дети лежат в кювезах.
Молодая мама признается, что счастлива. Лишь немного Юлию Ефременкову расстраивает тот факт, что ее формы все еще не меняются.
Живот Юлии Ефременковой остается огромным, она выглядит, словно находится на внушительном сроке беременности.
Юлия Ефременкова с Мондезиром после рождения малышей: живот все еще огромный. Фото: соцсети
Медики успокаивают Юлию Ефременкову, говоря, что со временем живет придет в норму. Столь большой он пока, потому что она вынашивала двоих малышей.
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Стоит отметить, что Юлия Ефременкова — не единственная звезда «Дома-2», у которой родилась двойня. Дочерей-близнецов воспитывает Алена Ашмарина. Девочкам в январе будет два года.