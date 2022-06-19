Словно Афродита: Анфиса Чехова поманила пышными формами в бикини с воланом на груди

Актриса Анфиса Чехова уже довольно продолжительное время находится с сыном Соломоном на Бали. Поклонники звезды уже начали предполагать, что в экзотических местах она останется жить.

Между тем, Анфиса Чехова дала понять, что на Бали была временно. Восстанавливала силы.

За время каникул Анфиса Чехова продемонстрировала несколько бикини, купальников и роскошных летних платьев.

Многие наряды доказывают, что Анфиса Чехова, хоть и похудела, но осталась обладательницей аппетитных женственных форм.

В микроблоге звезда поделилась снимком, на котором предстала в компании подруг. Анфиса Чехова позирует в бикини, украшенным воланом на груди. Он только подчеркнул пышные формы Чеховой, а высокие трусики акцентировали округлые бедра.