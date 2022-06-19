Словно Афродита: Анфиса Чехова поманила пышными формами в бикини с воланом на груди

Актриса Анфиса Чехова уже довольно продолжительное время находится с сыном Соломоном на Бали. Поклонники звезды уже начали предполагать, что в экзотических местах она останется жить.
Между тем, Анфиса Чехова дала понять, что на Бали была временно. Восстанавливала силы.
За время каникул Анфиса Чехова продемонстрировала несколько бикини, купальников и роскошных летних платьев.
Многие наряды доказывают, что Анфиса Чехова, хоть и похудела, но осталась обладательницей аппетитных женственных форм.
В микроблоге звезда поделилась снимком, на котором предстала в компании подруг. Анфиса Чехова позирует в бикини, украшенным воланом на груди. Он только подчеркнул пышные формы Чеховой, а высокие трусики акцентировали округлые бедра.
Анфиса Чехова в бикини (на фото крайняя справа) и ее подруги. Фото: соцсети
«Последние деньки на Бали провожу в компании любимых людей. Смеемся, едим, купаемся, болтаем. Самые счастливые моменты», - подписала кадр Анфиса Чехова.