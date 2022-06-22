Словно адаптация «Великолепного века» на русский лад! Пегова в восточном одеянии оказалась в Тверской области

Ирина Пегова удивила поклонников неожиданным перевоплощением. Звезда кино предстала в своем микроблоге в образе султанши. Так, костюмеры подобрали для актрисы изумрудный костюм неземной красоты.
Пышные кудри Пегова покрыла тончайшим шифоновым платком, прическу венчало монисто, а лицо звездная красотка скрыла под невесомой пеленой пудрово-розовой полупрозрачной ткани.
В таком виде Ирина покрасовалась на пляже, оказавшись в Тверской области, в местечке Завидово. Многие поклонники сошлись во мнении, что Пегова вполне могла бы сыграть Хюррем султан в российской адаптации сериала «Великолепный век».
Ирина Пегова в изумрудном платке щегольнула своим воплощением султанши. Фото: личный архив
«Вот в таком виде Ирочке нужно ходить всегда», «Идеальный образ найден — иранская принцесса», «Ируся, вы не там родились! Вам в Персию надо и в другие века», «Сказочная принцесса, ну чем не Шахерезада??», «Такая бы и Хюррем дала фору», «Что там? «Великолепный век» снимаете??» — шутят фолловеры.