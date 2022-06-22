Словно адаптация «Великолепного века» на русский лад! Пегова в восточном одеянии оказалась в Тверской области

«Вот в таком виде Ирочке нужно ходить всегда», «Идеальный образ найден — иранская принцесса», «Ируся, вы не там родились! Вам в Персию надо и в другие века», «Сказочная принцесса, ну чем не Шахерезада??», «Такая бы и Хюррем дала фору», «Что там? «Великолепный век» снимаете??» — шутят фолловеры.