Сломалась: покрывшаяся синяками Регина Тодоренко налегла на алкоголь

Звезда экрана, блогер Регина Тодоренко устроила пятничную попойку. Звезда показала, что налегла на алкоголь, а в качестве закуски у нее – вареные раки.

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Свою идиллию она показала в Telegram и сообщила: «Мама устала!». При этом, детей поблизости не было. Судя по всему, напряженный график работы, а также тренировки на льду в проекте «Ледниковый период» выбили звезду из колеи, и она сломалась.

К тому же, буквально в первый же день Тодоренко заработала синяки. Разумеется, как истинный блогер, она тут же показала их в Интернете, сняв штаны.