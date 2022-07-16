«Слишком много Жемчуговых на одном фото»: Глеб Жемчугов из «Дома-2» воссоединился с бывшей женой Ольгой и сыном Мишей

Экс-участник реалити-шоу Глеб Жемчугов поделился редким семейным кадром.
Глеб Жемчугов

Глеб Жемчугов. Фото: соцсети

Бывший участник «Дома-2» Глеб Жемчугов уже давно разошелся с матерью своего единственного сына Миши Ольгой Ветер.

Сейчас каждый из бывших супругов счастлив с новым избранником. Глеб Жемчугов минувшей весной женился на Насте Роинаишвили, с которой познакомился на проекте. Ольга Ветер тоже встретила любимого мужчину.

Глеб Жемчугов оказался очень хорошим отцом. Несмотря на то, что Глеб живет сейчас в Крыму, он старается принимать активное участие в воспитании сына Миши. Глеб Жемчугов за последнее время пару раз брал Мишу к себе в гости, показывал мальчику Крым.

Накануне Глеб вместе с женой Настей привез Мишу домой, в Москву. На вокзале сына встречала Ольга Ветер. Все вчетвером они и сделали памятное фото, которым Глеб поделился в микроблоге.

На фото предстал он с женой Настей и Ольга Ветер с Мишей. Мальчик в кадре плачет, вероятно, не желая расставаться с папой.

Глеб Жемчугов с бывшей и нынешней женами и сыном. Фото: соцсети

«Слишком много Жемчуговых на одном фото», - написал под фото Глеб Жемчугов.

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