«Слишком иконическая»: Бузова томно прикрыла глаза, демонстрируя плоть в монокини оттенка спелых томатов

Ольга Бузова устроила провокацию в Сети.
Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: соцсети

Поющая телеведущая Ольга Бузова много времени посвящает физическим тренировкам, благодаря которым имеет стройное, подтянуто тело.

Результатами работы над собой Ольга Бузова, очевидно, гордится. Звезда обожает демонстрировать свою фигуру в соцсети, позируя в монокини, купальниках и бикини.

Каждый раз снимки Ольги Бузовой вызывают бурную реакцию со стороны ее подписчиков.

На этот раз Ольга Бузова показала себя в шляпке и монокини оттенка спелых томатов. Глаза звезда в кадре томно прикрыла, руками приподняла трусики, демонстрируя плоть.

Ольга Бузова в купальнике. Фото: соцсети

«Список дел на сегодня:
1. Не сегодня», - игриво подписала Ольга Бузова фото.

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«Олечка, красотка!», «Фотошопом научилась пользоваться?», «Шикарно-красиво, Ольга», «Оля, слишком иконическая! Любим тебя! Ты - это номер один везде и всегда», - отреагировали на провокационное фото поклонники Бузовой.

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