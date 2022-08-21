«Слишком иконическая»: Бузова томно прикрыла глаза, демонстрируя плоть в монокини оттенка спелых томатов

Поющая телеведущая Ольга Бузова много времени посвящает физическим тренировкам, благодаря которым имеет стройное, подтянуто тело.
Результатами работы над собой Ольга Бузова, очевидно, гордится. Звезда обожает демонстрировать свою фигуру в соцсети, позируя в монокини, купальниках и бикини.
Каждый раз снимки Ольги Бузовой вызывают бурную реакцию со стороны ее подписчиков.
На этот раз Ольга Бузова показала себя в шляпке и монокини оттенка спелых томатов. Глаза звезда в кадре томно прикрыла, руками приподняла трусики, демонстрируя плоть.
Ольга Бузова в купальнике. Фото: соцсети
«Список дел на сегодня:
1. Не сегодня», - игриво подписала Ольга Бузова фото.
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«Олечка, красотка!», «Фотошопом научилась пользоваться?», «Шикарно-красиво, Ольга», «Оля, слишком иконическая! Любим тебя! Ты - это номер один везде и всегда», - отреагировали на провокационное фото поклонники Бузовой.