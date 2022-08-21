«Слишком иконическая»: Бузова томно прикрыла глаза, демонстрируя плоть в монокини оттенка спелых томатов

Поющая телеведущая Ольга Бузова много времени посвящает физическим тренировкам, благодаря которым имеет стройное, подтянуто тело.

Результатами работы над собой Ольга Бузова, очевидно, гордится. Звезда обожает демонстрировать свою фигуру в соцсети, позируя в монокини, купальниках и бикини.

Каждый раз снимки Ольги Бузовой вызывают бурную реакцию со стороны ее подписчиков.