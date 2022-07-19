Слишком честно: Каролина Севастьянова в бикини без пуш-ап блеснула естественностью декольте

27-летняя олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова наслаждается солнцем Монако уже не первый месяц. Туда красавица улетела весной, когда выбыла из состава участников телепроекта «Звезды в Африке».

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На Лазурном берегу красавица уже успела приобрести шоколадный загар. Она предпочитает нежиться на пляже в миниатюрных бикини, чтобы загорела вся фигура. На этот раз Севастьянова блеснула откровенным декольте в купальном лифе без пуш-ап, вся естественность которого уместилась в кадре. Красотка давно будоражит сильную половину фанатов, в которую не так давно вошел певец Анатолий Цой – он открыто ухаживал за несвободной гимнасткой на «Звездах в Африке».