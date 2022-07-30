«Слишком большая грудь на фоне рук-спичек»: Валю Карнавал раскритиковали за резкую потерю веса

Валя Карнавал после участи в проекте ТНТ «Звезды в Африке» сильно набрала в весе. Как ей это удалось на фоне того, что участники почти постоянно были полуголодными – загадка. Однако факт остается фактом.

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После этого на соцсети Карнавал вылилось немало хейта по поводу ее лишних объемов. Но блогерша быстро взялась за себя, начала заниматься спортом со своим женихом Сашей Стоуном (тем более свадьба не за горами) и быстро похудела.

Однако теперь народ недоволен уже излишней худобой Вали Карнавал. Под ее фото в черном топе накопилось в Сети немало негативных комментариев.