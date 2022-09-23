«Слезы сами текут»: после новостей о мобилизации Кудрявцева рассказала, что ее мучает

Знаменитость сильно переживает за ребят, которые отправятся по призыву, при этом сама готова помочь стране, если это понадобится. Ее сын Жан тоже сказал, что «надо, так надо».

Кудрявцева не скрывает, что до сих пор находится в эмоционально тяжелом состоянии, из-за которого не может спать. А все из-за того, что она переживает за судьбу российских призывников.