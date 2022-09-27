Слава Гузеевой не дает покоя: Джулия Робертс решила поработать свахой

Что бы еще попробовать в жизни 54-летней Джулии Робертс? Может побыть свахой?

На днях актриса стала участницей одного светского мероприятия в Вашингтоне, где пересеклась со своей коллегой Гарсель Бове – 55-летней актрисой, моделью и звездой шоу «Настоящие домохозяйки». У дам произошел некий разговор, подробностями которого они тут же поделились с журналистами.

«Я только что встретила Джулию Робертс. Она сказала: «Боже мой, мне нужно найти тебе парня. Я заинтересована в этом», — поделился Бове с изданием Entertainment Tonight. - А я сказала: «Я могу умереть прямо сейчас», типа мне теперь даже парень не нужен».

Журналисты тут же спросили Джулию, правда ли это.