Слава Гузеевой не дает покоя: Джулия Робертс решила поработать свахой

Что бы еще попробовать в жизни 54-летней Джулии Робертс? Может побыть свахой?
На днях актриса стала участницей одного светского мероприятия в Вашингтоне, где пересеклась со своей коллегой Гарсель Бове – 55-летней актрисой, моделью и звездой шоу «Настоящие домохозяйки». У дам произошел некий разговор, подробностями которого они тут же поделились с журналистами.
«Я только что встретила Джулию Робертс. Она сказала: «Боже мой, мне нужно найти тебе парня. Я заинтересована в этом», — поделился Бове с изданием Entertainment Tonight. - А я сказала: «Я могу умереть прямо сейчас», типа мне теперь даже парень не нужен».
Журналисты тут же спросили Джулию, правда ли это.
«Ей нужен парень, — подтвердила Робертс, но тут же отметила, что пока не имеет кого-то конкретного на примете. — Я буду думать об этом весь день».
Гарсель Бове. Фото: Global Look Press
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Добавим, что Гарсель Бове была замужем дважды и стала матерью троих сыновей. Со вторым супругом она развелась после его измены. Вот уже более десяти лет актриса и телезвезда одинока. За это время она снялась в таких блокбастерах, как «Штурм Белого дома» (2013) и «Человек-паук: Возвращение домой» (2017).