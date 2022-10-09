«Слава Богу! Он живет в полной семье, с мамой и папой»: Певцов - о переходном возрасте сына Елисея

Дмитрий Певцов не скрывает, что он пытается вырастить из сына настоящего патриота своей родины. Около трех лет Елисей проучился в кадетском училище. Однако недавно стало известно, что звездные родители приняли решение забрать мальчика из этого учреждения.

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Сейчас Елисею уже 15 лет. И он проживает непростой период переходного возраста, как и его сверстники. Юноша растет вдумчивым, серьезным и любознательным. Его мама Ольга Дроздова уверена, что пытливым умом ее Елисей пошел в отца.