«Сладкий пузанчик! Булочка»: 4-летняя дочка Кудрявцевой в балетной юбчонке забавно перебирала ножками в студии танца

4-летняя дочка Леры Кудрявцевой растет очень вдумчивой и усидчивой. С ранних лет ведущая программы «Секрет на миллион» водит Машеньку на «развивашки». Девочка занималась с педагогом, когда была еще совсем крошкой. Учила цвета, название предметов, разрабатывала мелкую моторику.

Также Машенька увлекается бальными танцами. Кудрявцева подловила лапочку-дочку в студии танцев, показав, что четырехлетняя кроха владеет чувством ритма.

Под счет Маша двигалась по залу, забавно перебирая крепкими ножками по паркету. Дочка телеведущей примерила легкую бальную юбочку, розовый лонгслив, чешки и белые колготки.

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