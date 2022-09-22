«Сладкие щечки, носик пуговкой... А глазки-то — озера!»: Арзамасова нарядила сынишку Левушку в курточку лягушонка

Илья Авербух в одном из интервью признался, что, несмотря на молодость, его 27-летняя жена Лиза Арзамасова очень заботливая мама. Она прекрасно справляется с воспитанием первенца, который растет на удивление спокойным малышом.

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В своем микроблоге актриса из ситкома «Папины дочки» поделилась свежими снимками с подросшим сынишкой, принарядив его в курточку лягушонка. Малыш строил своей звездной маме забавные глазки, чуть прикусывая губки. Поклонники сошлись во мнении, что сынишка у Елизаветы растет очаровательным пухляшом.