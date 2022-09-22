«Сладкие щечки, носик пуговкой... А глазки-то — озера!»: Арзамасова нарядила сынишку Левушку в курточку лягушонка

Илья Авербух в одном из интервью признался, что, несмотря на молодость, его 27-летняя жена Лиза Арзамасова очень заботливая мама. Она прекрасно справляется с воспитанием первенца, который растет на удивление спокойным малышом.
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В своем микроблоге актриса из ситкома «Папины дочки» поделилась свежими снимками с подросшим сынишкой, принарядив его в курточку лягушонка. Малыш строил своей звездной маме забавные глазки, чуть прикусывая губки. Поклонники сошлись во мнении, что сынишка у Елизаветы растет очаровательным пухляшом.
«Сладкие щечки, носик пуговкой... А глазки-то — озера!», «Ну какая лапушка», «Хорошенький малыш», «Лапульчик», «Затискать бы», «Малюточка», «Уже подрос, кавалер», «За щечки хочется потрепать», — написали фолловеры.
Сынишка Лизы Арзамасовой — Левушка — в курточке лягушонка. Фото: личный архив
«Лев Ильич тоже почувствовал осень. Смотрит своим мудрым взглядом на опадающие листья, задумывается о своем, о детском, а потом вдруг улыбается и становится таким озорным и смешным. Наш маленький лев в настроении осеннего лягушонка», — подметила Арзамасова.