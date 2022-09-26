«Сладкие пяточки! Задремала у мамы на ручках»: дочка Юдашкина нежно прижала к груди внучку кутюрье

Галина Юдашкина вместе с семьей приняла участие в импровизированной фотосессии. Дочка именитого кутюрье поделилась кадрами в своем микроблоге. Наследница модной империи отдала предпочтение тематической фотосъемке, все члены семьи позировали в белых одеждах на лоне природы.
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Компанию звездной маме и отцу составили подросшие внуки Валентина Юдашкина — Аркадий и Анатолий. Мальчики не могли налюбоваться на свою малютку-сестренку Агату Ариеллу, которая сладко посапывала у мамы на руках.
«Любимые!» — отметила Марина Юдашкина, восхитившись тем, что ее дочка стала многодетной мамой.
Галина Юдашкина с мужем Петром Максаковым, сыновьями Анатолием и Аркадием, а также дочкой Агатой Ариеллой. Фото: личный архив, Mary Mois / Мария Моисеенко
«Сладкие пяточки! Задремала у мамы на ручках», «Так нежно и чувственно», «Какие трогательные моменты», «Сладенькая малютка уснула», «Братья станут ее защитниками», «Так доченьку хотела, теперь будет наряжать как принцессу», «Лапулечка!» — написали фолловеры.