Сладкие пяточки: Безруков уселся на лавку в парке, а их с Матисон сынишка мирно спал

Сергей Безруков — многодетный отец. У него есть трое детей от Анны Матисон: дочка Маша, старший сын Степа и младший Васенька.
На днях актер делился свежим снимком с дочкой-именинницей, намекнув, что пока не важно, какую профессию выберет Маша, когда вырастит. Главное, чтобы она была счастливой. Вместе с папой девочка часто бывает на спектаклях и детских постановках. Все-таки Сергей Безруков — художественный руководитель Губернского театра.
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Сергей Безруков с сыном Васей на прогулке. Фото: личный архив
На личной страничке в микроблоге актер показала фото с сынишкой, запечатлев в кадре его крошечные пяточки. Сергей уселся на лавку в парке, а их с Анной Матисон малютка-сын Васенька мирно дремал в своей коляске. Безруков умилил поклонников такой трогательной сценкой.