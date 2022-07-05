Сладкие пяточки: Безруков уселся на лавку в парке, а их с Матисон сынишка мирно спал

Сергей Безруков — многодетный отец. У него есть трое детей от Анны Матисон: дочка Маша, старший сын Степа и младший Васенька.

На днях актер делился свежим снимком с дочкой-именинницей, намекнув, что пока не важно, какую профессию выберет Маша, когда вырастит. Главное, чтобы она была счастливой. Вместе с папой девочка часто бывает на спектаклях и детских постановках. Все-таки Сергей Безруков — художественный руководитель Губернского театра.

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