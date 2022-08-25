«Сладкие лапки!»: Тодоренко уложила сынишку Мира в колыбельку на дневной сон в гримерной, пока шли съемки

Телеведущая не успела родить, как тут же вернулась к привычному ритму.

Регина Тодоренко и Влад Топалов. Фото: Global Look Press

Регина Тодоренко — дважды мама. Вместе с мужем певцом Владом Топаловым она воспитывает сыновей: Михаила (домашние называют мальчика Майкл. — Прим. ред.) и Мира, которому всего месяц.

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Не успела Регина Тодоренко родить, как тут же вернулась к привычному ритму. На съемки телеведущая теперь ездит вместе с грудным младенцем. Пока звездная мамочка мелькает на съемочной площадке, ее сынишка спит в своей колыбельке в гримерной. Дневной сон Мира для теледивы святое.

«Сладкие лапки едут на работу!» — ворковала над сыном Тодоренко, показав пяточки Мира.

Регина Тодоренко показала крошечные пяточки сынишки Мира. Фото: личный архив

Напомним, что у Регины Тодоренко были партнерские роды. Во время схваток ее поддерживал Влад Топалов, который также перерезал пуповину новорожденному сыну. Кстати, еще во время первой беременности жены певец отказывался присутствовать в родовой. Однако потом уступил возлюбленной, которая очень хотела рожать вместе с ним.

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