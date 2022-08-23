Сладкие командировки: как выглядит женщина, которая скрасила Галкину гастроли

В Сети сейчас активно обсуждают фото Максима Галкина, которого сфотографировали тайно в ресторане.
Артист пришел в заведение с полнотелой блондинкой. И хотя она сфотографирована со спины, пользователи уверены, что это не Алла Пугачева.
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Во-первых, Примадонна осталась с детьми в Латвии, в то время как ее муж отправился на гастроли по Европе дальше (в Финляндию и Польшу).
И во-вторых, Алла Пугачева сейчас очень худая и никогда не собирает волосы. Тут же женщина явно пышечка.
Максим Галкин. Фото: соцсети
Фолловеры гадают, с какой целью парочка появилась в заведении и кем они приходятся друг другу.
Источник: Telegram-канал «Не Малахов».