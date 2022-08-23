Сладкие командировки: как выглядит женщина, которая скрасила Галкину гастроли

Максима Галкина застукали в ресторане с фигуристой блондинкой.
Максим Галкин

Максим Галкин. Фото: соцсети

В Сети сейчас активно обсуждают фото Максима Галкина, которого сфотографировали тайно в ресторане.

Артист пришел в заведение с полнотелой блондинкой. И хотя она сфотографирована со спины, пользователи уверены, что это не Алла Пугачева.

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Во-первых, Примадонна осталась с детьми в Латвии, в то время как ее муж отправился на гастроли по Европе дальше (в Финляндию и Польшу).

И во-вторых, Алла Пугачева сейчас очень худая и никогда не собирает волосы. Тут же женщина явно пышечка.

Максим Галкин. Фото: соцсети

 

Фолловеры гадают, с какой целью парочка появилась в заведении и кем они приходятся друг другу.

Источник: Telegram-канал «Не Малахов».

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