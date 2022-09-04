«Сладкая малышка с пушком темных волосиков»: Юдашкина в саду присела на лавку со спящей внучкой, а Пугачева скромно примостилась рядом

Алла Пугачева, вернувшись из Латвии, решила навестить близких друзей. Такой чести был удостоен и модельер Игорь Гуляев. Примадонна приехала в его бутик на своем Rolls-Royce. Дверцу элитного авто певица открыла с ноги, заявив, что она вернулась домой.

Ну а воскресный уикенд артистка провела в доме четы Юдашкиных, впервые увидев малютку-внучку именитого кутюрье. Марина Юдашкина вышла с Пугачевой в сад, присев на лавку. Жена Валентина Абрамовича укачивала на руках мирно дремавшую Агату, а Примадонна скромно примостилась рядом.