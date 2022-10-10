«Сладкая булочка с попугаячьим хохолком»: Тодоренко спросонья прижала к груди трехмесячного сына Мира

Регина Тодоренко не постеснялась показаться в кадре без макияжа и с растрепанными волосами. Телеведущая спросонья прижимала к груди трехмесячного сынишку Мира, укачивая его на руках. Жена певца Влада Топалова во вторую беременность мечтала о дочке, однако у них родился сын. У Мира есть братик Майкл, который уже ходит в садик.
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Сынишка у Регины Тодоренко упитанный, с крепкими ножками, пухлыми кулачками и сладкими пяточками. Поклонники не перестают умиляться, когда видят, как телеведущая нянчится с малышом.
«Ну прелесть же», «Милота зашкаливает», «Сладкая булочка с попугаячьим хохолком», «Какой упитанный малыш», «Откормил-то малявочку», — написали фолловеры.