«Сладкая булочка с попугаячьим хохолком»: Тодоренко спросонья прижала к груди трехмесячного сына Мира

Регина Тодоренко не постеснялась показаться в кадре без макияжа и с растрепанными волосами. Телеведущая спросонья прижимала к груди трехмесячного сынишку Мира, укачивая его на руках. Жена певца Влада Топалова во вторую беременность мечтала о дочке, однако у них родился сын. У Мира есть братик Майкл, который уже ходит в садик.

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Сынишка у Регины Тодоренко упитанный, с крепкими ножками, пухлыми кулачками и сладкими пяточками. Поклонники не перестают умиляться, когда видят, как телеведущая нянчится с малышом.