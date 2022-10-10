«Сладкая булочка с попугаячьим хохолком»: Тодоренко спросонья прижала к груди трехмесячного сына Мира

Телеведущая показалась в кадре без макияжа с заспанным лицом.

Регина Тодоренко и Влад Топалов. Фото: Global Look Press

Регина Тодоренко не постеснялась показаться в кадре без макияжа и с растрепанными волосами. Телеведущая спросонья прижимала к груди трехмесячного сынишку Мира, укачивая его на руках. Жена певца Влада Топалова во вторую беременность мечтала о дочке, однако у них родился сын. У Мира есть братик Майкл, который уже ходит в садик.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Сынишка у Регины Тодоренко упитанный, с крепкими ножками, пухлыми кулачками и сладкими пяточками. Поклонники не перестают умиляться, когда видят, как телеведущая нянчится с малышом. 

«Ну прелесть же», «Милота зашкаливает», «Сладкая булочка с попугаячьим хохолком», «Какой упитанный малыш», «Откормил-то малявочку», — написали фолловеры.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  