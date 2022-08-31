«Слабый, не умный, продажный политик!»: Андреасян назвал Горбачева «родоначальником голода»

По словам Андреасяна, этот мир покинул родоначальник голода, бандитизма и межэтнических войн. «Слабый, не умный, продажный политик! Человек ответственный за 91-й год умер в 91. Сожалений не испытываю!» — заявил Андреасян.

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Напомним, что Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни. В последние годы у него были серьезные проблемы со здоровьем.