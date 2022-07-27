Слабонервным не смотреть: Волочкова показала Кушанашвили свои шпагаты, сидя перед ним лицом

Отар Кушанашвили встретился с Анастасией Волочковой на YouTube-канале «Звездач». Журналист спросил балерину, является ли правдой то, что иногда в качестве своих бойфрендов артистка показывает работников, помогающих ей по хозяйству.

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Звезда ответила по классике — заявила, что ей все завидуют, ибо она может позволить себе роскошный дом и прекрасные путешествия. Кроме того, у нее регулярная интимная жизнь, чего не скажешь о ее хейтерах.