Слабонервным не смотреть: солистка дуэта «#2Маши» показала, какой кошмар скрывает за черными очками

Этим летом стало известно о неожиданной серьезной травме солистки группы «#2Маши» Марии Шейх во время посещения ею Санкт-Петербурга.
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Артистка шла по улице, внезапно потеряла сознание, рухнула на землю, сильно ударившись о землю. В предкоматозном состоянии ее госпитализировали в клинику.
«Мне пришлось заново учиться ходить, сидеть, есть, все с нуля. То, что я жива, — настоящее чудо», — рассказала Мария поклонникам.
После того, как ее выписали из больницы, Маша Шейх появляется на людях исключительно в черных очках. Оказалось, что певица скрывает под ними травмированный полуприкрытый глаз, который впервые решилась показать публике в соцсетях.
Мария Шейх. Фото: соцсети
Подробности о своем состоянии здоровья солистка коллектива не сообщает.