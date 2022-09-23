Слабонервным не смотреть: солистка дуэта «#2Маши» показала, какой кошмар скрывает за черными очками

Этим летом стало известно о неожиданной серьезной травме солистки группы «#2Маши» Марии Шейх во время посещения ею Санкт-Петербурга.

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Артистка шла по улице, внезапно потеряла сознание, рухнула на землю, сильно ударившись о землю. В предкоматозном состоянии ее госпитализировали в клинику.

«Мне пришлось заново учиться ходить, сидеть, есть, все с нуля. То, что я жива, — настоящее чудо», — рассказала Мария поклонникам.

После того, как ее выписали из больницы, Маша Шейх появляется на людях исключительно в черных очках. Оказалось, что певица скрывает под ними травмированный полуприкрытый глаз, который впервые решилась показать публике в соцсетях.