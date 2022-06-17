«Слабонервных прошу не смотреть»: беременная Юля Ефременкова из «Дома-2» обнажила огромный живот

Экс-участница и бывшая ведущая проекта Юлия Ефременкова готовится впервые стать мамой.
Юлия Ефременкова

Юлия Ефременкова. Фото: соцсети

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2», 35-летняя Юлия Ефременкова, находится в прекрасном состоянии ожидания малыша.

Для нее и ее избранника Мондезира будущий ребенок станет первенцем.

Юлия Ефременкова пару недель назад рассекретила свою беременность и теперь постоянно демонстрирует увеличившийся животик, совершенно не стесняясь его обнажать.

На этот раз Юлия Ефременкова запечатлелась в салоне автомобиля. Они с Мондезиром планируют провести гендер-пати и ищут подходящее для вечеринки место.

Во время поездки Юлия Ефременкова удобно устраивается на заднем сиденье машины и приспускает брюки, обнажив живот. В таком виде она и предстала на видео в микроблоге.

«Слабонервных прошу не смотреть на мой голый живот. Я всегда спускаю штаны в машине, — подписала кадр Юлия Ефременкова. — Едем смотреть еще одну локацию для гендер-пати».

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